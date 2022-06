Comunicat de presa 29 iunie 2022

Consiliul Judetean Galati lanseaza proiectul: "TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontaliera pentru valorificarea patrimoniului cultural in Galati, Romania si Hincesti, Republica Moldova". cod 1HARD/2.1/25Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, anunta lansarea proiectului "TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontaliera pentru valorificarea patrimoniului cultural in Galati, Romania si Hincesti, Republica Moldova", finantat in cadrul ... citeste toata stirea