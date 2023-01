Comunicat de presa 30.01.2023

Comuna Tulucesti, cu sediul in judetul Galati, localitatea Tulucesti, str. Primariei nr. 12, telefon: 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, inregistrata sub nr. 19233 la Registrul autoritatilor publice, CIF 3553307, reprezentata legal prin Bratu Petrica Primar, anunta inceperea implementarii proiectului cu titlul "Amenajare zona de recreere in sat Sivita, Comuna Tulucesti, Jud Galati", cod MySmis 152766.In data de 29.09.2022 a fost semnat Contractul de finantare cu numarul 651 pentru proiectul: ... citeste toata stirea