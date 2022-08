Comunicat de presa Data: 17.08.2022

ANUNEs PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUIMIRON N. AUREL PFA anunta inceperea proiectului cu titlul " Microgranturi in domeniul agroalimentar MIRON N. AUREL PFA" proiect nr RUE 5266 inscris in cadrul Masura 1 - "Microgranturi in domeniul agroalimentar" , instituita prin OUG nr. 61/2022.Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centru Judetean GALATI, denumita in continuare APIA, cu ... citeste toata stirea