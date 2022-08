Comunicat de presa Data: 18.08.2022

ANUNEs PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUICOSTEA VIOREL-FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA anunta inceperea proiectului cu titlul " Microgranturi in domeniul agroalimentar pentru COSTEA VIOREL-FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA" proiect nr RUE 6465 inscris in cadrul Masura 1 - "Microgranturi in domeniul agroalimentar" , instituita prin OUG nr. 61/2022.Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare Agentia de Plati si Interventie pentru ... citeste toata stirea