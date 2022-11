COMUNICAT DE PRESA privind inceperea proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale" 17.11.2022

Comuna CUDALBI, cu sediul in judetul Galati, localitatea Cudalbi, str. Stefan cel Mare, nr. 196, telefon: 0236 862 003, email: cudalbi@gl.e-adm.ro, demareaza implementarea proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale", Cod SMIS 2014+ 148963, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Obiectivul ... citeste toata stirea