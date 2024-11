Comunitatile din Delta Dunarii vor avea acces la tehnologia 5G Orange prin intermediul unui proiect cu finantare europeana

Orange Romania anunta startul unui amplu proiect de infrastructura 5G pentru Delta Dunarii, in urma aprobarii sale de catre Comisia Europeana. Considerata o zona de interes major pentru economia locala, accesul la internet de inalta viteza in Delta Dunarii va permite crearea unui impact pozitiv semnificativ pe plan socio-economic, in arii esentiale precum educatia digitala, telemedicina, turism si monitorizarea mediului.Proiectul 5G-CDD reprezinta o initiativa cruciala pentru regiunea Deltei, ... citește toată știrea