CONFERINEsA DE INCHIDERE A PROIECTULUI

Liceul Tehnologic PAUL DIMO Galati, beneficiar al proiectului POCU/633/6/21/130633, cu titlul: "PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA PENTRU ELEVI IN CALIFICARI RELEVANTE CNC SI SNCDI _CALIFICAT", derulat in parteneriat cu S.C. ALEWIJNSE MARINE Galati S.A. si S.C LIBERTY Galati S.A. anunta finalizarea proiectului derulat in perioada 08.02.2021 - 07.02.2023.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de actiuni specifice de asistenta si suport ... citeste toata stirea