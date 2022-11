Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate la cele 10 banci in "Cazul ROBOR"

Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate efectuate la cele 10 banci participante la stabilirea ratelor de referinta ROBID/ROBOR.Inspectiile s-au derulat in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri intre cele 10 banci pentru fixarea ratei dobanzii ROBOR, la un nivel cat mai ridicat, in cadrul procedurii de "fixing" (stabilirea ratelor de referinta pentru ROBOR si ROBID).Astfel, investigatia vizeaza activitatea bancilor pe piata monetara interbancara desfasurata in cadrul ... citeste toata stirea