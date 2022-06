Consumatorii de energie vor putea schimba furnizorul in 24 de ore

Consumatorii de energie electrica si gaze naturale vor putea schimba furnizorii in maximum 24 de ore, de la finalul acestui an, cu ajutorul unei aplicatii dezvoltate de Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE), a afirmat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei, in cadrul dezbaterii "Data Science in Energy"."In urma cu doi ani, am semnat un contract de finantare cu Ministerul Fondurilor Europene, prin care am obtinut aproximativ 20 de milioane de lei prin care ne-am propus ... citeste toata stirea