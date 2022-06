Consumul final de energie electrica al Romaniei a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului

Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate de Institutul National de Statistica.Consumul industrial a fost mai mic cu 3,9%, in timp ce populatia a utilizat cu 5,6% mai putina electricitate. In acelasi timp, consumul propriu tehnologic in retele si statii a scazut cu 8%. Doar iluminatul public a inregistrat o crestere cu 6,8% in perioada ianuarie - ... citeste toata stirea