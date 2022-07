Francul a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, 07 iulie 2022, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4, ... citeste toata stirea