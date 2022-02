Damen a batut palma cu Lockheed Martin pentru sistemul MK 41 de pe fregatele Marinei Germaniei

Compania Damen Naval a incheiat un contract cu Lockheed Martin pentru sistemul MK 41 Vertical Launching System (VLS) in sprijinul proiectului fregatei F126. In acest fel, Lockheed Martin va aduce un semnificativ aport in constructia noilor fregate pentru Marina Germaniei, informeaza defenseromania.ro.Atribuirea se refera la contractul de Vanzare Comerciala Directa pentru MK41 Sistem de Lansare Verticala (VLS), care a fost semnat la 31 ianuarie 2021. Jorge Ciappi, International Business ... citeste toata stirea