Dan Nica, pledoarie in Parlamentul European pentru sustinerea siderurgiei europene

Industria siderurgica europeana se confrunta cu provocari majore in contextul cresterii preturilor la energie si a competitiei neloiale in acest domeniu a tarilor din afara Uniunii Europene. Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD in Parlamentul European, a cerut solutii concrete pentru salvarea sectorului siderurgic, situatie grava in care se afla si combinatul galatean. Dan Nica a sustinut in Parlamentul European ca, fara reducerea costurilor energetice si fara facilitarea ... citește toată știrea