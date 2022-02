Datoriile miliardarului Gupta catre statul britanic pun in pericol peste 2000 de locuri de munca

Autoritatea fiscala din Marea Britanie intentioneaza sa inchida afaceri pentru datorii de peste 26 de milioane de lire, relateaza Financial TimesAutoritatea fiscala din Marea Britanie a depus petitie de lichidare pentru mai multe afaceri controlate de "magnatul metalelor", Sanjeev Gupta, punand astfel in pericol peste 2000 de locuri de munca in industria britanica de metalurgie, se arata intr-un articol publicat recent de Financial Times, preluat de BBC si Sky News.Petitiile de lichidare ... citeste toata stirea