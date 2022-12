EFSA: Europa se confrunta cu cea mai devastatoare gripa aviara din toate timpurile

Aproximativ 50 de milioane de pasari au fost deja sacrificate in fermele infectate de virus din intreaga Europa, ceea ce a determinat ca autoritatile sanitare europene sa declare ca Europa se confrunta de mai bine de un an cu "cea mai devastatoare" epidemie de gripa aviara din istoria sa, potrivit AFP.Pierderile de gaini, rate sau curcani din ferme sunt, in realitate, mult mai mari, deoarece acest bilant de 50 de milioane de pasari eutanasiate nu include sacrificarile preventive care ar fi ... citeste toata stirea