Este OFICIAL: Pensiile de serviciu se vor recalcula

Ministerul Muncii a anuntat in mod oficial ca proiectul de modificare a pensiilor de serviciu a fost finalizat. Conform noilor reglementari, nicio pensie nu va putea depasi salariul primit in perioada activa. Pensiile care sunt deja in plata se vor recalcula in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a noii legi, pentru a respecta noul principiu si pentru a elimina discriminarile intre cei care sunt deja in plata si viitorii pensionari. In plus, va fi aplicata cresterea vechimii in ... citeste toata stirea