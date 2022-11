Eurostat: Romania, printre tarile UE in care au crescut vanzarile cu amanuntul, in septembrie

Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in septembrie cu 0,3%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 0,6%, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare crestere a volumului comertului cu amanuntul in septembrie, comparativ cu aceeasi luna din 2021, s-a inregistrat in Slovenia (23,9%), Polonia (8,4%), Malta (7,4%), Cipru ... citeste toata stirea