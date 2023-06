Primaria municipiului Galati informeaza ca astazi a fost anuntata in mod oficial construirea, la Galati, a unei fabrici de baterii pentru masinile electrice, o investitie de 1,4 miliarde de euro, care va genera in final circa 8.000 de locuri de munca. Este vorba despre cea mai mare investitie in domeniu din Romania, pe care o va realiza compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE).Anuntul oficial a avut loc la Primaria din localitatea Ninove, din Belgia, eveniment la care au ... citeste toata stirea