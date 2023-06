Dataware Consulting S.R.L. (in calitate de lider de proiect), in parteneriat cu Synergetix Educational S.R.L. anunta finalizarea implementarii proiectului cu titlul "Inovatie printr-o solutie personalizata de e-learning in cadrul clusterului IT&C "Dunarea de Jos", finantat prin Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Actiunea 2.2.1 - Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de ... citeste toata stirea