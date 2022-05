"Fondul DAMEN pentru inovatie in educatia de mediu" deschide apelul de idei si proiecte in judetul Galati

Fondul Damen pentru inovatie in educatia de mediu s-a nascut din dorinta companiei Damen si a Fundatiei Comunitare Galati de a sustine initiativele scolilor, institutiilor de invatamant superior, ONG-urilor si grupurilor de initiativa care vizeaza solutii inovative in educarea unor comportamente pozitive vis-a-vis de natura si mediul in care traiesc galatenii. Aflat la prima editie, programul judetean ofera finantari nerambursabile in valoare totala de 50.000 euro si mentorarea celor mai bune ... citeste toata stirea