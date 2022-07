Galatenii pot investi in titlurile de stat TEZAUR cu cele mai mari dobanzi de la lansarea programului

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati informeaza ca, incepand de luni, 4 iulie 2022, galatenii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 8,25% si 8,6%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. Interesul romanilor pentru titlurile de stat TEZAUR s-a mentinut la un nivel ridicat si in luna iunie, suma investita fiind de 1,39 miliarde lei.Titlurile de stat pot fi cumparate:- Intre 04 - 26 ... citeste toata stirea