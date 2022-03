Gazele si cartofii s-au scumpit ENORM in ultimul an

Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.In intervalul februarie 2021 - februarie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% si la combustibili cu 27,24%.La capitolul marfuri alimentare, in afara de cartofi si ulei, cresteri mari au mai ... citeste toata stirea