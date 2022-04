Germania, Franta si SUA, pe primele 3 locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania

Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri Agerpres.Potrivit sursei citate, in Romania, in anul 2020, au fost identificate 91.217 grupuri de intreprinderi, din care 5.523 de grupuri de intreprinderi rezidente si 85.694 de grupuri de intreprinderi multinationale (523 controlate din interior, respectiv 85.171 controlate din ... citeste toata stirea