GFG Alliance il numeste pe Sandip Biswas in functia de Group Chief Investment Officer

GFG Alliance l-a numit pe Sandip Biswas in functia de Group Chief Investment Officer, in contextul consolidarii echipei de management la nivel global.Sandip va fi responsabil pentru obtinerea unor performante comerciale si investitionale sustinute si va avea un rol cheie in realizarea planurilor de restructurare a creditelor si de transformare a grupului, arii in care are o expertiza indelungata. De asemenea, Sandip va contribui la eforturile GFG de a deveni neutru din punct de vedere al ... citeste toata stirea