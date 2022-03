Guvern: Romania detine suficiente stocuri de alimente

Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intrebat daca la nivelul Guvernului se are in vedere o limitare a exporturilor de alimente."Romania se numara printre statele europene care au capacitatea, tara noastra are capacitatea de a gestiona nu doar furnizarea de alimente pentru propriii cetateni, dar, de ce nu, sa si intervina in sprijinul altor state. Atat ministrul ... citeste toata stirea