Guvernul salveaza Complexul Energetic Oltenia si aloca un ajutor de stat de peste 2,6 miliarde de euro

Ministrul Energiei, Vilgil Popescu, a anuntat joi, 10 martie 2022, ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care va pune pe picioare Complexul Energetic Oltenia prin acordarea unui ajutor de stat de peste 2,6 miliarde de euro in perioada 2021-2025.Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentand contravaloarea in lei a sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare sub forma de grant autorizat in valoare totala de 1.090 milioane euro, ... citeste toata stirea