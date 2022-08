Impozitul pe cladiri va creste de anul viitor, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, si doar in anumite cazuri exceptionale acesta va ramane neschimbat fata de 2022, se arata intr-o analiza realizata de Deloitte si remisa, luni Agerpres.Incepand din 2023, impozitarea proprietatilor imobiliare se schimba radical. Principalele modificari constau in majorarea cotei de impozitare, atat pentru cladirile rezidentiale, cat si pentru cele nerezidentiale, si in ajustarea valorii ... citeste toata stirea