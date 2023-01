Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, optional

In virtutea rolului activ al organului fiscal, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati reaminteste contribuabililor faptul ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe veniturile microintreprinderilor este optional.Persoanele juridice romane, cu exceptia celor care desfasoara activitati in domeniul HoReCa, pot opta sa aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere prevazute la ... citeste toata stirea