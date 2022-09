Indicele Platilor Digitale 2021: In Romania, 2 din 5 adulti sunt nebancarizati

Ponderea populatiei bancarizate in Romania este de 60%, in timp ce nivelul de utilizare a serviciilor financiare de baza este cel mai scazut din Europa, conform Indicelui Platilor Digitale 2021, o metodologie dezvoltata de Mastercard, se arata intr-un comunicat al companiei.Potrivit sursei citate, la aceste rezultate contribuie nivelul redus de alfabetizare financiara, nivelul ridicat al economiei gri si preferinta consumatorilor si a firmelor pentru numerar. Romania are performante ... citeste toata stirea