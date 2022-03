Indicele ROBOR la 3 luni a urcat astazi la 4,39 % pe an, potrivit datelor Bancii Nationale. Este cel mai mare nivel inregistrat din 5 august 2013, cand a fost 4,40% pe an pentru acest indice, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele de consum in lei. Si indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare a crescut ... citeste toata stirea