InfoCons: 40% dintre tinerii romani cumpara intentionat produse contrafacute

Aproximativ 40% dintre tinerii din Romania au cumparat in mod intentionat un produs contrafacut, iar 14% au accesat continut piratat in mod voluntar, potrivit unui studiu realizat in perioada 7-28 februarie, publicat de InfoCons.Conform aceluiasi studiu, 61% dintre tinerii romani prefera sa acceseze continut digital din surse legitime, fata de media de 60% la nivel european, comparativ cu 50% in anul 2019.Printre factorii ce stau la baza achizitionarii produselor contrafacute si a accesarii ... citeste toata stirea