Intalnirea reprezentantilor IMM Romania cu Presedintele Interimar al Romaniei, Ilie Bolojan

O delegatie a IMM-urilor din Romania si presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan, au avut, in data de 3 martie 2025, o intalnire cu privire la ecosistemul economic al Romaniei. Principalul punct de discutie s-a axat pe importanta strategica a IMM-urilor in economia Romaniei si pe modul in care politicile publice reprezinta si protejeaza antreprenorii si angajatii lor.Delegatia IMM-urilor a sustinut ca este necesara o reforma administrativa, reforma care va contribui decisiv la ... citește toată știrea