Investitiile straine directe au urcat cu peste 186% in primele 11 luni din 2021

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie - noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi Agerpres."Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,866 miliarde de euro (comparativ cu 2,397 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net ... citeste toata stirea