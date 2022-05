Lansarea proiectului "Solutii profesionale de imprimare pe materiale textile" 24.05.2022

SC Dinalucri SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul "Solutii profesionale de imprimare pe materiale textile", cod MySMIS 131738, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 - "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Operatiunea "Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri", Schema de ajutor de stat "Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii ... citeste toata stirea