Legumicultorii europeni avertizeaza ca vor exista probleme de aprovizionare din cauza crizei energetice

Emmanuel Lefebvre produce anual mii de tone de andive la ferma sa din nordul Frantei, insa in acest an ar putea renunta la activitate din cauza costurilor mari cu energia necesara pentru congelarea bulbilor recoltati, transmite Reuters.Situatia este similara in nordul si vestul Europei, unde cultivatorii de legume se gandesc sa opreasca activitatea din cauza loviturii financiare venita din partea crizei energetice, care ameninta aprovizionarea cu alimente.Cresterea preturilor la electricitate ... citeste toata stirea