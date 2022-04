Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri pentru tragerea Joker din 28 aprilie

Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru tragerea Joker de joi, 28 aprilie, in conditiile in care sambata s-a castigat marele premiu la acest joc, in valoare de peste 3,23 milioane lei, a anuntat, marti, Loteria Romana.La Loto 6/49, categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 812.300 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,1 milioane lei (peste 839.400 de euro).De asemenea, ... citeste toata stirea