LOTO: La Joker, report fara precedent

Joker este, in ultimul timp, jocul spre care se indreapta atentia tuturor, mai ales ca duminica, 23 ianuarie 2022, nu s-a luat premiul cel mare, care poate aduce Romaniei un milionar in euro. Joker isi asteapta in continuare marele castigator, in conditiile in care reportul la categoria I depaseste deja valoarea celui mai mare premiu care s-a castigat vreodata la acest joc.Astfel, la extragerea Joker din 23 ianuarie 2022, la categoria I, reportul este in valoare de peste 32,15 milioane lei ... citeste toata stirea