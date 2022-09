NEXT LEVEL . Cursuri de competente antreprenoriale pentru tinerii someri din regiunea SE

Tinerii NEETs someri, cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, cu domiciliul/resedinta intr-unul din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea sau Vrancea, se pot inscrie acum in proiectul NEXT LEVEL pentru a beneficia GRATUIT de cursuri online de dobandire a competentelor antreprenoriale, acreditate ANC, organizate in perioada septembrie-octombrie 2022.Absolventii acestor cursuri vor beneficia de o subventie in valoare de 200 lei si ... citeste toata stirea