Numarul turistilor din Delta a scazut cu peste un sfert fata de anul trecut

Numarul persoanelor care au vizitat Delta Dunarii in primele cinci luni ale anului este cu circa 27% mai mic decat cel din aceeasi perioada a anului trecut, din cauza cresterii preturilor si a razboiului din Ucraina, se arata intr-un comunicat de presa remis recent de Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD).Astfel, daca in primele cinci luni ale anului trecut in Delta au fost 59.119 de turisti, in aceeasi perioada a acestui an numarul vizitatorilor a fost de 42. ... citeste toata stirea