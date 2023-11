LIBERTY Galati a inceput procesul de repornire a Furnalului nr. 5, care va fi operational in urmatoarele zile.Repornirea are loc in conditiile dificile de piata pentru producatorii de otel din Europa, la care LIBERTY se adapteaza prin ajustarea mixului de produse si a graficelor de productie, prin reducerea costurilor si prin colaborarea cu guvernul pentru a reduce diferenta fata de preturile energiei inregistrate in Europa.Aceste actiuni, alaturi de sprijinul si cooperarea clientilor, ... citeste toata stirea