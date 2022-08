Peste o treime dintre parinti se asteapta la scumpirea rechizitelor, la inceputul acestui an scolar

Peste o treime (37%) dintre parinti se asteapta sa cheltuiasca mai mult anul acesta decat in urma cu un an pe produse destinate scolii, in special din cauza scumpirii acestora, se arata in studiul Deloitte back-to-school 2022, remis, miercuri, Agerpres.Principala preocupare a parintilor cu privire la cheltuielile generate de inceperea anului scolar este reprezentata de cresterea preturilor (57%), in conditiile in care mai mult de jumatate (54%) estimeaza o incetinire a economiei in ... citeste toata stirea