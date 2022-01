Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti."Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021 multiple recorduri pe diferite paliere, si putem spune ca bursa romaneasca a avut unul dintre cei mai buni ani din istorie. Ne aflam intr-un moment semnificativ atat din punct de vedere al ... citeste toata stirea