Piata masinilor "verzi" din Romania, in plina dezvoltare (I)

Trendul pe care Uniunea Europeana merge la ora actuala in privinta protectiei mediului si reducerii emisiilor de CO2 este urmat si de Romania, iar unul dintre pilonii importanti pe care se sprijina aceasta tendinta este industria auto, care continua sa devina din ce in ce mai "verde".Astfel, Romania a inceput sa conteze la capitolul vanzarilor de masini electrice si hybrid-plug in, in timp ce reteaua de statii de reincarcare a acestor vehicule beneficiaza de un suport important atat din partea ... citeste toata stirea