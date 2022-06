Piata masinilor "verzi" din Romania, in plina dezvoltare (II)

In ceea ce priveste calitatea aerului in Romania, lucrurile nu se prezinta intr-un mod ideal, in 2021, tara noastra continuand sa ramana in fruntea topului european si mondial in ceea ce priveste poluarea.Un raport al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ce are la baza datele centralizate pe portalul www.calitateaer.ro, arata ca pentru poluantul SO2 a fost inregistrata depasirea valorii-limita orare, dar nu mai mult de 24 de ori, la o singura statie.La benzen a fost consemnata o ... citeste toata stirea