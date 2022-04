PresaGalati.roArticolul precedentMarele premiu de 50.000 euro pentru patinaj artistic poate ajunge astCZzi la Galati! UrmCZreste si voteazCZ astazi "Dancing on ICE" Fara articole urmatoareComentarii Scrie un comentariu Anuleaza Adresa ta de email nu va fi publicata. CEmpurile obligatorii sunt marcate cu *Comentariul tauNume *Email *Website Yes, add me to your mailing ... citeste toata stirea