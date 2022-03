PNRR: Acord de finantare semnat intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ANI

Presedintele Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Florin-Ionel Moise, a semnat vineri, 18 martie 2022, acordul de finantare intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ANI, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), anunta ANI.Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 124/14.12.2021, ANI are calitatea de coordonator de reforme si/sau investitii in cadrul PNRR, Pilonul V - Sanatate, precum si ... citeste toata stirea