Prada a deschis a doua fabrica in Romania

Marile branduri de moda Louis Vuitton si Prada au ales sa se extinda in Transilvania, Moncler si Akris in Moldova, pe cand Gucci a ales Maramuresul.Astfel, Romania devine a doua cea mai importanta destinatie de productie proprie dupa tara-mama pentru unele dintre cele mai puternice marci de moda de lux din lume, relateaza Ziarul Financiar.Brandul Prada a deschis, saptamana trecuta, o a doua fabrica la Sibiu, in timp ce Moncler isi construieste a doua unitate de productie din Bacau.Gigantul ... citeste toata stirea