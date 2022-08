Preturile electricitatii si gazelor vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite

Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, Agerpres.Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 grade Celsius.Preturile gazelor si implicit ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori ... citeste toata stirea