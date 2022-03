Preturile la avocado au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani pe fondul diminuarii livrarilor din Mexic, cel mai mare exportator mondial pentru acest fruct, ceea ce semnaleaza ca sosul guacamole va fi mai scump, transmite Bloomberg.Un index care urmareste preturile la avocado in statul mexican Michoacan, cel mai mare producator de avocado din Mexic, a urcat cu 81% in acest an, pana la 760 de pesos (38 de dolari) pentru o cutie de noua kilograme, cel mai ridicat nivel de dupa ... citeste toata stirea