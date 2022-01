Productia de autoturisme in Romania a ajuns anul trecut la un volum de 420.755 de unitati, in scadere cu 3,96% fata de 2020, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate joi.In 2020, productia totala de autoturisme din Romania era de 438.107 de unitati.Conform datelor centralizate, dintre cele 420.755 de autoturisme produse la nivel national in 2021, un ... citeste toata stirea